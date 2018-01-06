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Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на холод в Майами
Супруга рэпера Джигана планировала вместе с ним провести новогодние каникулы в Майами, но из-за отмены рейса поездку пришлось перенести. Сейчас Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на холод, так как не взяла с собою теплую одежду.

Звездная семья приехала сюда вместе с наследниками, так что пока находится в шоке от некомфортного отдыха с низкой температурой. Модель отметила, что даже невозможно сделать нормальные снимки, а малышке пришлось надеть на голову шапку, захваченную с собой. Такие откровения озадачили фанатов, считающих, что звезды достаточно обеспечены и могут не испытывать таких сложностей в стране.

Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на холод в Майами


Многие пользователи сетей открыто написали Оксане Самойловой, что она могла уже купить себе шубу и закрыть тему, а не экономить на здоровье. Некоторые лица сразу вспомнили дорогие новогодние украшения, показанные знаменитостью раньше, после чего посоветовали ей совершить прогулку по магазинам и не мучить свою семью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
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