Оксана Самойлова пожаловалась поклонникам на холод в Майами

Звездная семья приехала сюда вместе с наследниками, так что пока находится в шоке от некомфортного отдыха с низкой температурой. Модель отметила, что даже невозможно сделать нормальные снимки, а малышке пришлось надеть на голову шапку, захваченную с собой. Такие откровения озадачили фанатов, считающих, что звезды достаточно обеспечены и могут не испытывать таких сложностей в стране.Многие пользователи сетей открыто написали Оксане Самойловой, что она могла уже купить себе шубу и закрыть тему, а не экономить на здоровье. Некоторые лица сразу вспомнили дорогие новогодние украшения, показанные знаменитостью раньше, после чего посоветовали ей совершить прогулку по магазинам и не мучить свою семью.