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Рита Дакота поблагодарила поклонников за любовь в новом посте
Певица решила начать новогодние праздники обращением к своим преданным поклонникам, опубликовав в блоге новый пост. Рита Дакота поблагодарила их за любовь, после чего люди написали много позитивных комментариев.

Звезда отметила, что все изменения в карьере произошли благодаря фанатам, готовым поддержать ее в любую минуту. Она не относится к их любви, как к обычной обязанности, потому что считает себя обычной девушкой, чьи композиции покорили сердца многих зрителей. Рита Дакота подчеркнула, что без своих подписчиков она не добилась бы успеха, так что готова каждый день благодарить их за такие искренние чувства.

Рита Дакота поблагодарила поклонников за любовь в новом посте


Пользователи сетей были тронуты до глубины души и пожелали исполнительнице добра, потому что она заслуживает всего самого лучшего. Многие лица назвали ее чистым и светлым человеком, несущим позитивную энергию, а потому им хочется, чтобы в доме такой удивительной особы всегда царил мир.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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