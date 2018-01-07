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Роботы в США вскоре захватят супермаркеты
Робототехника добралась уже до магазинов самообслуживания. Впервые в Соединённых Штатах открылись роботизированные магазины.

Роботы в США вскоре захватят супермаркеты

В США технологии, которые используются в розничной торговле, опять сделали шаг вперёд. Теперь людям не придётся стоять в длинных очередях, чтобы расплатиться. В магазинах имеются "умные" тележки, сканирующие и отображающие каждый продукт в чеке. В данном случае нужно установить специальное приложение Amazon Go, для списывания роботом со счета суммы, на которую скупился покупатель. Такого рода работа осуществляется с помощью компьютерного зрения, технологии распознавания, отслеживания объектов, сложных машинных сенсоров.

Специализированными средствами массовой информации передаётся, что роботизированные магазины на территории США начали осуществлять работу на сегодняшний день уже в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Нью-Йорке. На дальнейшее такие торговые точки введут повсеместно.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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