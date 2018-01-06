Супруги Пынзарь проводят время в Риме с Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым
Отправившись в итальянскую столицу для празднования Рождества, супруги Пынзарь встретились там с другой именитой четой Ксении Бородиной и Курбана Омарова.
Туристы, приезжающие в Рим, испытывают восторг от древнего города. То же самое случилось с Сергеем и Дарьей Пынзарь. Супруги потратили день на прогулку по местным улицам, посещая популярные места. Конечно же, поклонники дождались множества красочных фотографий и видео, которые любезно были опубликованы в социальных сетях.
Две именитые супружеские пары решили вместе проводить время в этом замечательном европейском городе, чтобы было веселее, да и совместные фотоснимки обязательно должны понравиться поклонникам.
Сергей Пынзарь в своём микроблоге показал подписчикам номер в отеле, в котором с женой остановился. Так, по его словам, за три дня проживания там было отдано порядка 25 тысяч рублей.
А вечером все четверо устроили дружеский ужин, за котором поделились впечатлениями от прогулки по городу, рассказали друг другу о планах на 2018 год. Кроме того, Омаров и Бородина смогли лично поздравить экс-участницу телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь с днём рождения.
Туристы, приезжающие в Рим, испытывают восторг от древнего города. То же самое случилось с Сергеем и Дарьей Пынзарь. Супруги потратили день на прогулку по местным улицам, посещая популярные места. Конечно же, поклонники дождались множества красочных фотографий и видео, которые любезно были опубликованы в социальных сетях.
Две именитые супружеские пары решили вместе проводить время в этом замечательном европейском городе, чтобы было веселее, да и совместные фотоснимки обязательно должны понравиться поклонникам.
Сергей Пынзарь в своём микроблоге показал подписчикам номер в отеле, в котором с женой остановился. Так, по его словам, за три дня проживания там было отдано порядка 25 тысяч рублей.
А вечером все четверо устроили дружеский ужин, за котором поделились впечатлениями от прогулки по городу, рассказали друг другу о планах на 2018 год. Кроме того, Омаров и Бородина смогли лично поздравить экс-участницу телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь с днём рождения.