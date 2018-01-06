Супруги Пынзарь проводят время в Риме с Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым

Туристы, приезжающие в Рим, испытывают восторг от древнего города. То же самое случилось с Сергеем и Дарьей Пынзарь. Супруги потратили день на прогулку по местным улицам, посещая популярные места. Конечно же, поклонники дождались множества красочных фотографий и видео, которые любезно были опубликованы в социальных сетях.Две именитые супружеские пары решили вместе проводить время в этом замечательном европейском городе, чтобы было веселее, да и совместные фотоснимки обязательно должны понравиться поклонникам.Сергей Пынзарь в своём микроблоге показал подписчикам номер в отеле, в котором с женой остановился. Так, по его словам, за три дня проживания там было отдано порядка 25 тысяч рублей.А вечером все четверо устроили дружеский ужин, за котором поделились впечатлениями от прогулки по городу, рассказали друг другу о планах на 2018 год. Кроме того, Омаров и Бородина смогли лично поздравить экс-участницу телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь с днём рождения.