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Яна Кошкина снялась в обнаженном виде и опубликовала фото в Instagram
Поклонники Яны Кошкиной пришли в восторг после просмотра нового фото, опубликованного в Instagram. Ведущая снялась в обнаженном виде и показала свои прелести.

Раньше знаменитость во время беседы с журналистами рассказывала о своем бюсте, подчеркнув, что это ее природное достояние. Данная часть тела артистки давно вызывает восхищение у мужской аудитории, так что из-за нее было разбито много сердец, а сама обладательница такого богатства добилась успеха в карьере.

Яна Кошкина снялась в обнаженном виде и опубликовала фото в Instagram


Сейчас Яна Кошкина позировала перед камерой в ванной с бокалом шампанского в руках, прикрыв эту пикантную часть. Несмотря на обилие пены, пользователи сетей смогли насладиться видом восхитительной фигуры их кумира, после чего искренне пожелали знаменитости много радости и успеха в новом году.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:30
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