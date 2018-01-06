Яна Кошкина снялась в обнаженном виде и опубликовала фото в Instagram

Раньше знаменитость во время беседы с журналистами рассказывала о своем бюсте, подчеркнув, что это ее природное достояние. Данная часть тела артистки давно вызывает восхищение у мужской аудитории, так что из-за нее было разбито много сердец, а сама обладательница такого богатства добилась успеха в карьере.Сейчас Яна Кошкина позировала перед камерой в ванной с бокалом шампанского в руках, прикрыв эту пикантную часть. Несмотря на обилие пены, пользователи сетей смогли насладиться видом восхитительной фигуры их кумира, после чего искренне пожелали знаменитости много радости и успеха в новом году.