Светлана Ходченкова напугала подписчиков “опасным” фото на краю скалы
Актриса наслаждается зимними каникулами в Индонезии и решила порадовать подписчиков новым сюжетом. Но они были напуганы “опасным” фото Светланы Ходченковой, позирующей перед камерой на краю скалы.
Звезда вместе с подругой выбрала этот маршрут, чтобы порадовать себя удивительными экзотическими пейзажами и ласковым солнцем. Она рассказала в посте о прогулках на яхте и оценке местных кулинарных шедевров, а потом решила показать поклонникам чудесный вид моря.
Однако многие люди попросили Светлану Ходченкову быть осторожнее, хотя восхищались ее смелостью. Некоторые лица назвали артистку народным достоянием, так что они не переживут, если с нею что-нибудь случится. Пользователи сетей написали много позитивных сообщений и пожелали своему кумиру отличного отдыха.
Звезда вместе с подругой выбрала этот маршрут, чтобы порадовать себя удивительными экзотическими пейзажами и ласковым солнцем. Она рассказала в посте о прогулках на яхте и оценке местных кулинарных шедевров, а потом решила показать поклонникам чудесный вид моря.
Однако многие люди попросили Светлану Ходченкову быть осторожнее, хотя восхищались ее смелостью. Некоторые лица назвали артистку народным достоянием, так что они не переживут, если с нею что-нибудь случится. Пользователи сетей написали много позитивных сообщений и пожелали своему кумиру отличного отдыха.