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В Москве открылся первый в РФ кинотеатр с системой Sony Digital Cinema 4K
Объединенным предприятием «Формула Кино» и «Синема Парк» представлен релиз, касательного того, что в Москве работать начал первый в Российской Федерации кинотеатр с популярной проекционной системой типа Sony Digital Cinema 4K.

В Москве открылся первый в РФ кинотеатр с системой Sony Digital Cinema 4K

Местом его расположения является Новая Москва в ТРЦ «Бутово Молл». Кирилл Кузьменко –гендиректор представительства CinemaNext в Российской Федерации и СНГ, заявил, что проекционные системы выступают гарантом лучшего качества передаваемого изображения, дающего зрителям ощущение полного погружения вследствие высокой детализации, а также ярких цветов. Комплекс «Синема Парк» на территории Южного Бутового занял площадь в 3 750 квадратных метров. Там размещены девять залов, предназначенных для просмотра кинолент.

Комплекс оснащён Sony Digital Cinema 4K, технологией HDR изображения проекцией 3D Sony Digital Cinema 3D. Эффекты обеспечиваются объектно-ориентированным звуком Dolby Atmos.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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