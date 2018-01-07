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Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит безрамочный экран
Китайские смартфоны Mi Note 4, производимые компанией Xiaomi, получат безрамочные экраны, а также ряд прочих функций. Дебют новинки анонсировали на конец текущего года.

Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит безрамочный экран

Новая версия китайского смартфона обладает экраном, покрывающим своим размером всю поверхность устройства, а также восьмиядерным чипсетом Snapdragon, что будет привлекательным для пользователей. Новая модель получит быструю подзарядку. Устройство оборудовано двумя камерами со светодиодными вспышками. Смартфон оснащают устройствами, которые имеют память на 4 ГБ (повышается до 6 ГБ). Имеет место порт для наушников.

Новая китайская версия смартфона обладает мощным процессором Mi Note-4, способным оперативно справляться с различными задачами. Стоимость этого китайского смартфона на сегодняшний день анонсирована пока не была. Согласно ожиданиям экспертов, новая модель будет привлекательна настолько, насколько привлекательны её свойства.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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