Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит безрамочный экран

Новая версия китайского смартфона обладает экраном, покрывающим своим размером всю поверхность устройства, а также восьмиядерным чипсетом Snapdragon, что будет привлекательным для пользователей. Новая модель получит быструю подзарядку. Устройство оборудовано двумя камерами со светодиодными вспышками. Смартфон оснащают устройствами, которые имеют память на 4 ГБ (повышается до 6 ГБ). Имеет место порт для наушников.Новая китайская версия смартфона обладает мощным процессором Mi Note-4, способным оперативно справляться с различными задачами. Стоимость этого китайского смартфона на сегодняшний день анонсирована пока не была. Согласно ожиданиям экспертов, новая модель будет привлекательна настолько, насколько привлекательны её свойства.