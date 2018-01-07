Смартфон Xiaomi Mi Note 4 получит безрамочный экран
Китайские смартфоны Mi Note 4, производимые компанией Xiaomi, получат безрамочные экраны, а также ряд прочих функций. Дебют новинки анонсировали на конец текущего года.
Новая версия китайского смартфона обладает экраном, покрывающим своим размером всю поверхность устройства, а также восьмиядерным чипсетом Snapdragon, что будет привлекательным для пользователей. Новая модель получит быструю подзарядку. Устройство оборудовано двумя камерами со светодиодными вспышками. Смартфон оснащают устройствами, которые имеют память на 4 ГБ (повышается до 6 ГБ). Имеет место порт для наушников.
Новая китайская версия смартфона обладает мощным процессором Mi Note-4, способным оперативно справляться с различными задачами. Стоимость этого китайского смартфона на сегодняшний день анонсирована пока не была. Согласно ожиданиям экспертов, новая модель будет привлекательна настолько, насколько привлекательны её свойства.
Новая версия китайского смартфона обладает экраном, покрывающим своим размером всю поверхность устройства, а также восьмиядерным чипсетом Snapdragon, что будет привлекательным для пользователей. Новая модель получит быструю подзарядку. Устройство оборудовано двумя камерами со светодиодными вспышками. Смартфон оснащают устройствами, которые имеют память на 4 ГБ (повышается до 6 ГБ). Имеет место порт для наушников.
Новая китайская версия смартфона обладает мощным процессором Mi Note-4, способным оперативно справляться с различными задачами. Стоимость этого китайского смартфона на сегодняшний день анонсирована пока не была. Согласно ожиданиям экспертов, новая модель будет привлекательна настолько, насколько привлекательны её свойства.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00