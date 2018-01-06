Жители Воронежа были покорены блестящей растяжкой молодой блондинки в белых трусах
Жители Воронежа были покорены, когда заметили в сетях фото молодой блондинки в белых трусах. Она сделала блестящую растяжку, а после публикации сюжет сразу набрал множество лайков.
Снежана Берегова решила показать свою тренировку, позируя в таком виде перед камерой. Она надела нижнее белье и майку аналогичного цвета, подчеркивающую загар и спортивную фигуру девушки. Многие пользователи сетей восторженно отзываются о снимке, написав много лестных слов в адрес героини события.
Люди стали интересоваться, чем занимается талантливая особа, а также отметили, что нужно ввести такую форму для всех спортсменок. Некоторые лица предположили, что она гимнастка или занимается профессиональными танцами.
Снежана Берегова решила показать свою тренировку, позируя в таком виде перед камерой. Она надела нижнее белье и майку аналогичного цвета, подчеркивающую загар и спортивную фигуру девушки. Многие пользователи сетей восторженно отзываются о снимке, написав много лестных слов в адрес героини события.
Люди стали интересоваться, чем занимается талантливая особа, а также отметили, что нужно ввести такую форму для всех спортсменок. Некоторые лица предположили, что она гимнастка или занимается профессиональными танцами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20