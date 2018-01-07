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Эксперты рассказали, как сэкономить при помощи промокодов
В последнее время популярной является тенденция не искать с супермаркетах выгодные предложения, а пользоваться купонами, а также промокодами.

Эксперты рассказали, как сэкономить при помощи промокодов

Промокоды – это число-буквенная комбинация, используемая исключительно в данном коде. В случае использовании данной комбинации покупателем может быть получен дисконт на товар, который его интересует. Промокоды распространяются бесплатно. Они основательно облегчают в режиме онлайн интернет-шопинг. Чтобы воспользоваться промокодом, нужно отыскать интересующий интернет-магазин, навести курсор манипулятора на него, нажать опции «Открыть приложение», ввести код, который значиться в купоне. Потом можно перейти на страницы сайта торговой площадки, выбрать необходимый товар, начать оформление заказа.

Код вводится в графу «Промокод». Следует отметить, что время действие данного купона является ограниченным. При этом нужно успеть осуществить покупку, пока не истек срок.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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