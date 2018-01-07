Эксперты рассказали, как сэкономить при помощи промокодов

Промокоды – это число-буквенная комбинация, используемая исключительно в данном коде. В случае использовании данной комбинации покупателем может быть получен дисконт на товар, который его интересует. Промокоды распространяются бесплатно. Они основательно облегчают в режиме онлайн интернет-шопинг. Чтобы воспользоваться промокодом, нужно отыскать интересующий интернет-магазин, навести курсор манипулятора на него, нажать опции «Открыть приложение», ввести код, который значиться в купоне. Потом можно перейти на страницы сайта торговой площадки, выбрать необходимый товар, начать оформление заказа.Код вводится в графу «Промокод». Следует отметить, что время действие данного купона является ограниченным. При этом нужно успеть осуществить покупку, пока не истек срок.