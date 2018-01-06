В Ростове-на-Дону семью мужчины атаковали ведьмы и колдуны

Он рассказал, что нашел под ковриком в прихожей обгоревшие монеты и иголки, но тогда не придал этому значения. Однако спустя некоторое время в его доме началась вереница несчастных случаев. Сначала мать попала в клинику с приступом аппендицита, после чего отец внезапно был уволен с работы, хотя всегда был на хорошем счету у начальства.На этом проблемы не закончились, потому что машина родителя пострадала от наезда мотоцикла. Пока никто не пострадал, но ростовчанин уверен, что на его дом наложено проклятье или сглаз. Пользователи сетей пока не могут однозначно выразить свое мнение и продолжают вести дискуссии.