В Ростове-на-Дону семью мужчины атаковали ведьмы и колдуны
“ВКонтакте” появилось сообщение мужчины из Ростова-на-Дону. Его семью атаковали ведьмы и колдуны, после чего все люди серьезно пострадали, но человек не может выяснить причины такого вмешательства неизвестных особ в его личную жизнь.
Он рассказал, что нашел под ковриком в прихожей обгоревшие монеты и иголки, но тогда не придал этому значения. Однако спустя некоторое время в его доме началась вереница несчастных случаев. Сначала мать попала в клинику с приступом аппендицита, после чего отец внезапно был уволен с работы, хотя всегда был на хорошем счету у начальства.
На этом проблемы не закончились, потому что машина родителя пострадала от наезда мотоцикла. Пока никто не пострадал, но ростовчанин уверен, что на его дом наложено проклятье или сглаз. Пользователи сетей пока не могут однозначно выразить свое мнение и продолжают вести дискуссии.
Он рассказал, что нашел под ковриком в прихожей обгоревшие монеты и иголки, но тогда не придал этому значения. Однако спустя некоторое время в его доме началась вереница несчастных случаев. Сначала мать попала в клинику с приступом аппендицита, после чего отец внезапно был уволен с работы, хотя всегда был на хорошем счету у начальства.
На этом проблемы не закончились, потому что машина родителя пострадала от наезда мотоцикла. Пока никто не пострадал, но ростовчанин уверен, что на его дом наложено проклятье или сглаз. Пользователи сетей пока не могут однозначно выразить свое мнение и продолжают вести дискуссии.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:50