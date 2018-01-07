Microsoft выпущены обновления для уязвимостей Meltdown и Spectre

Представителями корпорации анонсирован выход специальных обновлений для уязвимости, которые затрагивают практически все процессоры, выпущенные компаниями за последние пятнадцать лет. Обновления выпустили сразу после публикации исследований, проведённых специалистами Google Project Zero, обнаружившими ошибки системы. Новый софт недостаточным может быть для ОС Windows. При этом могут потребоваться дополнительные манипуляции, чтобы исправить уязвимости Spectre. Обновления от Microsoft также устранят полностью уязвимость Meltdown.Компания для защиты системы рекомендует пользоваться обновлениями от третьего января 2018 года. Перед установкой нужно удостовериться, что антивирусником поддерживаются патчи от Microsoft.