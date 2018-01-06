Перед новогодними праздниками американцы и британцы наблюдали за полетом ярко-зеленого НЛО
Исследователи получили сообщение от американцев и британцев, которые находились в разных странах, но перед новогодними праздниками наблюдали за полетом ярко-зеленого НЛО. Также свидетели события отметили, что этот объект несся по небу на большой скорости.
Женщина из Северной Англии заметила странное свечение, после чего она заметила внеземной корабль, напоминающий огромную комету, за которой тянется длинный хвост. Сам он переливался разными цветами и охотно позировал перед камерой, пока удивленная особа делала фото.
Оно было опубликовано в сетях, после чего появились комментарии жителей США. Они тоже заметили НЛО над городами, однако специалисты считают, что это мог быть метеорит, находившийся в верхних слоях атмосферы. Он может иметь столь необычную гамму оттенков, пока пролетает в воздухе.
Женщина из Северной Англии заметила странное свечение, после чего она заметила внеземной корабль, напоминающий огромную комету, за которой тянется длинный хвост. Сам он переливался разными цветами и охотно позировал перед камерой, пока удивленная особа делала фото.
Оно было опубликовано в сетях, после чего появились комментарии жителей США. Они тоже заметили НЛО над городами, однако специалисты считают, что это мог быть метеорит, находившийся в верхних слоях атмосферы. Он может иметь столь необычную гамму оттенков, пока пролетает в воздухе.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:00