Перед новогодними праздниками американцы и британцы наблюдали за полетом ярко-зеленого НЛО

Женщина из Северной Англии заметила странное свечение, после чего она заметила внеземной корабль, напоминающий огромную комету, за которой тянется длинный хвост. Сам он переливался разными цветами и охотно позировал перед камерой, пока удивленная особа делала фото.Оно было опубликовано в сетях, после чего появились комментарии жителей США. Они тоже заметили НЛО над городами, однако специалисты считают, что это мог быть метеорит, находившийся в верхних слоях атмосферы. Он может иметь столь необычную гамму оттенков, пока пролетает в воздухе.