АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada

Стоимость бюджетных автомобилей Lada Granta и Lada Kalina прибавили в цене по 10 000 рублей. Так базовая модификация Lada Granta теперь будет стоить 399 900 рублей. В то время как цена «однообъёмника» Lada Largus и автомобиля Lada Priora выросла на 15 000 рублей.Также на 15 000 рублей стали стоить дороже универсалы Vesta SW (SW Cross), автомобиль Lada Vesta, и кросс-хэтч Lada Xray. Так стоимость самой доступной версии Vesta теперь стартует от 569 100 рублей, цена на автомобили Vesta SW составит от 654 900 рублей, а хэтчбек XRAY теперь будет стоить от 614 900 рублей.