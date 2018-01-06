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В Канаде пользователи iPhone подали коллективный иск в суд на Apple
Канадские жители следом за американцами в суд подали коллективное заявление на корпорацию Apple, когда руководство компании призналось в умышленном замедлении работы старых iPhone.

В Канаде пользователи iPhone подали коллективный иск в суд на Apple

Граждане из провинции Квебек отмечают, что разработчики обманывают их два раза. В первый раз, уменьшалась скорость работы процессоров старых смартфонов. Второй раз нарушалось местное законодательство про гарантийное обеспечение. Канадцы отмечают, что сотрудники Apple должны отвечать за аккумуляторы больше года. Жителям Квебека кажется очень маленьким действующий гарантийный срок, предоставляемый американской компанией. Раньше американские граждане подавали на Apple в суд за уменьшение скорости чипсетов в устройствах iPhone.

Отделения Apple в Соединённых Штатах пытались реабилитироваться в глазах своих покупателей. Они предложили менять им аккумуляторы бесплатно ранее положенного срока в случае наличия проблем с батареями.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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