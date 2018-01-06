Huawei в 2018 год обзаведется бюджетной линейкой из десяти смартфонов

Главной причиной, по которой в Huawei пришли к такому решению является увеличение спроса на продукцию и финансового оборота компании. В прошлом году производитель реализовал 153 миллиона девайса, что считается вполне хорошим результатом. Таким образом, в этом году компания собирается побить собственный рекорд, а сделать это она хочет с помощью создания специальной бюджетной линейки.Интересно, что президент Huawei Рен Женгфей подтверждает не только финансовую выгодность таких устройств, но и конкурентоспособность на рынке. Так можно утверждать, что за небольшие деньги люди смогут покупать очень хорошие мобильные телефоны. Более подробной информации глава бренда не озвучил. Тем не менее, уже понятно, что позволить смартфоны из этой линейки себе смогут многие покупатели.