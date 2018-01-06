АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

BLUBOO готовит аналог Mi Mix 2
Компания BLUBOO практически закончила разработку своего смартфона, который должен стать неплохим аналогом для очень популярной новинки Mi Mix 2 от Xiaomi. Так телефон должен получить набор похожих технических возможностей.

BLUBOO готовит аналог Mi Mix 2


BLUBOO D5 появится в продаже в трех вариантах расцветки – в красной, синей и черной. Новинка получила дисплей, производителем которого выступила компания Sharp. Диагональ этого экрана достигает отметки в 5,5 дюйма, при этом соотношение его сторон составляет 18:9. Помимо этого стоит выделить разъем USB OTG и миниджек.

Эксперты уже прогнозируют новому смартфону необычайную популярность на мировом рынке. Тем не менее, пока подробной информации о техническом оснащении смартфона нет. По словам производителя, об устройстве подробности появятся чуть позже. Также стоит отметить, что возможная цена на этот девайс находится на уровне 100 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada
В Канаде пользователи iPhone подали коллективный
Ученые: Спорт не всегда продлевает жизнь
“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и
Huawei в 2018 год обзаведется бюджетной линейкой
Жители Воронежа были покорены блестящей растяжкой
Просмотреть все новости