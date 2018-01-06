BLUBOO готовит аналог Mi Mix 2

BLUBOO D5 появится в продаже в трех вариантах расцветки – в красной, синей и черной. Новинка получила дисплей, производителем которого выступила компания Sharp. Диагональ этого экрана достигает отметки в 5,5 дюйма, при этом соотношение его сторон составляет 18:9. Помимо этого стоит выделить разъем USB OTG и миниджек.Эксперты уже прогнозируют новому смартфону необычайную популярность на мировом рынке. Тем не менее, пока подробной информации о техническом оснащении смартфона нет. По словам производителя, об устройстве подробности появятся чуть позже. Также стоит отметить, что возможная цена на этот девайс находится на уровне 100 долларов.