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Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
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Семья Стриженовых порадовала поклонников фотосессией со слонами в Таиланде
Семья Стриженовых наслаждается отдыхом в Таиланде и решила порадовать поклонников фотосессией со слонами, имеющими необычный внешний вид. Они были в восторге после просмотра сюжетов в Instagram и написали много теплых слов в адрес артистов.

Екатерина Стриженова сообщила в посте, что звездная семья уже поплавала в водах теплого океана, после чего побывала в Храме Обезьян и наконец, добралась до фермы. Она показала много снимков, на которых ее близкие люди позировали вместе с животными, имеющими розоватый оттенок ушей. Подписчики шутливо заметили, что Александр Стриженов выглядит по сравнению с этим добродушным гигантом совсем маленьким, после чего похвалили звезд за чудесный сюрприз.

Семья Стриженовых порадовала поклонников фотосессией со слонами в Таиланде


Они назвали ее смелыми людьми, не боящимися находиться рядом с такими красавцами, а также немного позавидовали, что вынуждены сидеть дома и смотреть на пасмурное небо. Пользователи сетей пожелали актерам чудесных новогодних праздников и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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