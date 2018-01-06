Семья Стриженовых порадовала поклонников фотосессией со слонами в Таиланде

Екатерина Стриженова сообщила в посте, что звездная семья уже поплавала в водах теплого океана, после чего побывала в Храме Обезьян и наконец, добралась до фермы. Она показала много снимков, на которых ее близкие люди позировали вместе с животными, имеющими розоватый оттенок ушей. Подписчики шутливо заметили, что Александр Стриженов выглядит по сравнению с этим добродушным гигантом совсем маленьким, после чего похвалили звезд за чудесный сюрприз.Они назвали ее смелыми людьми, не боящимися находиться рядом с такими красавцами, а также немного позавидовали, что вынуждены сидеть дома и смотреть на пасмурное небо. Пользователи сетей пожелали актерам чудесных новогодних праздников и творческих успехов.