Lenovo представила планшет Tablet 10

Планшет Tablet 10 обладает 10-дюймовым дисплеем. Касательно разрешения экрана информация появится позже, скорее всего, на самой выставке. Также известно, что в качестве операционной системы будет доступна Windows десятого поколения, а для управления планшетом пользователь будут работать специальным пером и даже клавиатурой, которая идет в комплекте.Lenovo Tablet 10 получил шифрующий модуль TPM и сканер отпечатков пальцев, поскольку данное устройство относиться к бизнес-линейке. Модификация со встроенным модулем LTE будет доступна по чуть завышенной цене.Из интерфейсов можно выделить USB и USB-C, также разъем для выхода видео HDMI и 3,5-миллиметровый вход под наушники. В режиме работы планшет способен продержаться около 9 часов.Теперь осталось дождаться CES 2018, чтобы подробнее узнать о новом устройстве компании Lenovo.