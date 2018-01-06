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Lenovo представила планшет Tablet 10
Компания Lenovo в преддверии CES 2018 представила новый планшет Tablet 10. Новинка получила основу на базе процессора Intel Celeron N.

Lenovo представила планшет Tablet 10


Планшет Tablet 10 обладает 10-дюймовым дисплеем. Касательно разрешения экрана информация появится позже, скорее всего, на самой выставке. Также известно, что в качестве операционной системы будет доступна Windows десятого поколения, а для управления планшетом пользователь будут работать специальным пером и даже клавиатурой, которая идет в комплекте.

Lenovo Tablet 10 получил шифрующий модуль TPM и сканер отпечатков пальцев, поскольку данное устройство относиться к бизнес-линейке. Модификация со встроенным модулем LTE будет доступна по чуть завышенной цене.

Из интерфейсов можно выделить USB и USB-C, также разъем для выхода видео HDMI и 3,5-миллиметровый вход под наушники. В режиме работы планшет способен продержаться около 9 часов.

Теперь осталось дождаться CES 2018, чтобы подробнее узнать о новом устройстве компании Lenovo.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:10
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