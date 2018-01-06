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Компания Nexeon нашла способ увеличить пробег элеткрокаров
Специалисты британской компании Nexeon нашли способ увеличить пробег элеткрокаров. Новый проект потребует финансирования в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

Компания Nexeon нашла способ увеличить пробег элеткрокаров


Популярность электрокаров постепенно возрастает во всём мире, однако у этого вида транспорта существует проблема – это дорогостоящие аккумуляторы, которые недостаточно мощные. Специалисты постоянно подыскивают способы, как увеличить пробег электрокаров. До сих пор этого можно было достичь только одним путём, увеличив количество батарей, а это ведёт к подорожанию электрокаров.

Возможно специалистам британского инвестиционного фонда Nexeon удастся в анодах литий-ионных батареях заменить углерод на новый материал. В случае если данный проект будет удачным, то электрокары смогут увеличить запас хода до 650 км.

О том, когда начнут испытания новых аккумуляторных батарей, пока неизвестно. Ранее неоднократно сообщалось о создании батарей, решающих проблему с пробегом и зарядкой, но до сих пор для литий-ионных аккумуляторов альтернативы не существует.
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Добавил: Алина Вчера, 21:40
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