Компания Nexeon нашла способ увеличить пробег элеткрокаров

Популярность электрокаров постепенно возрастает во всём мире, однако у этого вида транспорта существует проблема – это дорогостоящие аккумуляторы, которые недостаточно мощные. Специалисты постоянно подыскивают способы, как увеличить пробег электрокаров. До сих пор этого можно было достичь только одним путём, увеличив количество батарей, а это ведёт к подорожанию электрокаров.Возможно специалистам британского инвестиционного фонда Nexeon удастся в анодах литий-ионных батареях заменить углерод на новый материал. В случае если данный проект будет удачным, то электрокары смогут увеличить запас хода до 650 км.О том, когда начнут испытания новых аккумуляторных батарей, пока неизвестно. Ранее неоднократно сообщалось о создании батарей, решающих проблему с пробегом и зарядкой, но до сих пор для литий-ионных аккумуляторов альтернативы не существует.