Эвелина Блёданс повергла в шок фанатов образом в стиле БДСМ

Популярная российская актриса украинско-латышского происхождения выложила в Instagram видео, в котором она появилась с плеткой и в кожаном костюме. Блёданс особо подчеркнула, что порядочные женщины так не одеваются, а тем более мамы двоих детей. Но, несмотря на это, она посоветовала прекрасному полу иногда быть разными и непредсказуемыми. Также актриса поведала о том, что в спектакле «Любовь по-итальянски» ей придется сменить несколько образов, но публика от этого всегда в восторге.Мнения поклонников разделились на два лагеря. Актрисе посоветовали быть чуточку сдержанней в своих нарядах в 48 лет. А один из подписчиков, который уже побывал на спектакле, сильно его раскритиковал. Еще он отметил, что часть зрителей удалилась после первого акта и не стали ждать окончания, которое оказалось хуже. А другая часть фанатов поддержали телеведущую, написав, какая она красивая и сексуальная, и что выглядит прекрасно в своем возрасте.