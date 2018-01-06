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Эвелина Блёданс повергла в шок фанатов образом в стиле БДСМ
Актриса Эвелина Блёданс шокировала своих фанатов новым сценическим образом, который, по мнению поклонников, она купила в секс-шопе.
Эвелина Блёданс повергла в шок фанатов образом в стиле БДСМ



Популярная российская актриса украинско-латышского происхождения выложила в Instagram видео, в котором она появилась с плеткой и в кожаном костюме. Блёданс особо подчеркнула, что порядочные женщины так не одеваются, а тем более мамы двоих детей. Но, несмотря на это, она посоветовала прекрасному полу иногда быть разными и непредсказуемыми. Также актриса поведала о том, что в спектакле «Любовь по-итальянски» ей придется сменить несколько образов, но публика от этого всегда в восторге.

Мнения поклонников разделились на два лагеря. Актрисе посоветовали быть чуточку сдержанней в своих нарядах в 48 лет. А один из подписчиков, который уже побывал на спектакле, сильно его раскритиковал. Еще он отметил, что часть зрителей удалилась после первого акта и не стали ждать окончания, которое оказалось хуже. А другая часть фанатов поддержали телеведущую, написав, какая она красивая и сексуальная, и что выглядит прекрасно в своем возрасте.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Кристина Вчера, 21:20
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