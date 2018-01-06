В РФ продажи китайских авто с пробегом выросли на 13%
Продажи подержанных китайских транспортных средств в Российской Федерации за одиннадцать месяцев прошлого года составили 67 500 экземпляров. Это на 13 процентов выше показателей такого же периода позапрошлого года.
Касательно этого сообщается сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ». Имеются данные, что каждый реализованный китайский подержанный автомобиль принадлежит марке Chery из Китайской Народной Республики. За январь-ноябрь 2017 года в РФ продали 22 100 авто Chery. Это на 8 процентов меньше результатов позапрошлого года. На втором месте разместился популярный китайский бренд Lifan. В данном случае продали 16 200 авто. Из этого следует, что продажи бренда на вторичном рынке увеличились на 24 процента.
Подержанные авто Grat Wall реализовали в количестве 11 900 экземпляров. Geely реализовала 11 600 машин. Компания BYD сбыла 1 863 авто, а бренд FAW 1347 подержанных автомобилей в рамках отечественного рынка.
Касательно этого сообщается сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ». Имеются данные, что каждый реализованный китайский подержанный автомобиль принадлежит марке Chery из Китайской Народной Республики. За январь-ноябрь 2017 года в РФ продали 22 100 авто Chery. Это на 8 процентов меньше результатов позапрошлого года. На втором месте разместился популярный китайский бренд Lifan. В данном случае продали 16 200 авто. Из этого следует, что продажи бренда на вторичном рынке увеличились на 24 процента.
Подержанные авто Grat Wall реализовали в количестве 11 900 экземпляров. Geely реализовала 11 600 машин. Компания BYD сбыла 1 863 авто, а бренд FAW 1347 подержанных автомобилей в рамках отечественного рынка.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:30