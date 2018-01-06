В РФ продажи китайских авто с пробегом выросли на 13%

Касательно этого сообщается сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ». Имеются данные, что каждый реализованный китайский подержанный автомобиль принадлежит марке Chery из Китайской Народной Республики. За январь-ноябрь 2017 года в РФ продали 22 100 авто Chery. Это на 8 процентов меньше результатов позапрошлого года. На втором месте разместился популярный китайский бренд Lifan. В данном случае продали 16 200 авто. Из этого следует, что продажи бренда на вторичном рынке увеличились на 24 процента.Подержанные авто Grat Wall реализовали в количестве 11 900 экземпляров. Geely реализовала 11 600 машин. Компания BYD сбыла 1 863 авто, а бренд FAW 1347 подержанных автомобилей в рамках отечественного рынка.