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Андрея Малахова задел скандальный развод Армена Джигарханяна
По словам Андрея Малахова, ему грустно от последних событий в жизни Армена Джигарханяна.
Андрея Малахова задел скандальный развод Армена Джигарханяна


Подводя итоги ушедшего года, популярный ведущий признал развод пары Джигарханян-Цымбалюк-Романовская самым грустным для себя событием. И рассказал, как у бывших супругов все начиналось. Когда будущей скандальной жене Джигарханяна Виталине было всего 16 лет, актер был в Киеве с гастролями. Тогда девушка подошла к любимому артисту за автографом. По прошествии 15 лет они стали мужем и женой.

Примерно спустя год после бракосочетания у пары стали появляться первые проблемы в отношениях. А в итоге из отношений получился громкий и скандальный развод. И романтикам, к коим себя причисляет Андрей Малахов, от такого сюжета грустно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:29
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