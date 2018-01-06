Андрея Малахова задел скандальный развод Армена Джигарханяна

Подводя итоги ушедшего года, популярный ведущий признал развод пары Джигарханян-Цымбалюк-Романовская самым грустным для себя событием. И рассказал, как у бывших супругов все начиналось. Когда будущей скандальной жене Джигарханяна Виталине было всего 16 лет, актер был в Киеве с гастролями. Тогда девушка подошла к любимому артисту за автографом. По прошествии 15 лет они стали мужем и женой.Примерно спустя год после бракосочетания у пары стали появляться первые проблемы в отношениях. А в итоге из отношений получился громкий и скандальный развод. И романтикам, к коим себя причисляет Андрей Малахов, от такого сюжета грустно.