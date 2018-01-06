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Юлия Меньшова поцеловалась с супругом Игорем Гординым на фоне граффити Брежнева
Поклонники ведущей были в восторге, заметив в блоге новое фото, сделанное в Берлине. На нем Юлия Меньшова целуется с супругом Игорем Гординым на фоне граффити Брежнева.

В сюжете видно, как пара последовала примеру советского политика, поступившего аналогичным образом с Эрихом Хонеккером, а подписчики сразу оценили юмор звезды и написали много лестных комментариев. Они отметили, что это превосходный пример для молодежи, после чего назвали снимок романтикой на многие века.

Юлия Меньшова поцеловалась с супругом Игорем Гординым на фоне граффити Брежнева


Многие пользователи сетей посоветовали Юлии Меньшовой опубликовать его на обложке журнала, а также вспомнили китайскую поговорку про вечную любовь, не исчезающую, даже когда камни разрушаются природой. Фанаты не преминули заметить, что ведущая с мужем смотрится намного лучше, чем картина, потому что им было неприятно видеть, как мужчины целуют друг друга.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00
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