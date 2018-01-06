Юлия Меньшова поцеловалась с супругом Игорем Гординым на фоне граффити Брежнева
Поклонники ведущей были в восторге, заметив в блоге новое фото, сделанное в Берлине. На нем Юлия Меньшова целуется с супругом Игорем Гординым на фоне граффити Брежнева.
В сюжете видно, как пара последовала примеру советского политика, поступившего аналогичным образом с Эрихом Хонеккером, а подписчики сразу оценили юмор звезды и написали много лестных комментариев. Они отметили, что это превосходный пример для молодежи, после чего назвали снимок романтикой на многие века.
Многие пользователи сетей посоветовали Юлии Меньшовой опубликовать его на обложке журнала, а также вспомнили китайскую поговорку про вечную любовь, не исчезающую, даже когда камни разрушаются природой. Фанаты не преминули заметить, что ведущая с мужем смотрится намного лучше, чем картина, потому что им было неприятно видеть, как мужчины целуют друг друга.
В сюжете видно, как пара последовала примеру советского политика, поступившего аналогичным образом с Эрихом Хонеккером, а подписчики сразу оценили юмор звезды и написали много лестных комментариев. Они отметили, что это превосходный пример для молодежи, после чего назвали снимок романтикой на многие века.
Многие пользователи сетей посоветовали Юлии Меньшовой опубликовать его на обложке журнала, а также вспомнили китайскую поговорку про вечную любовь, не исчезающую, даже когда камни разрушаются природой. Фанаты не преминули заметить, что ведущая с мужем смотрится намного лучше, чем картина, потому что им было неприятно видеть, как мужчины целуют друг друга.