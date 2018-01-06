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Сергей Шнуров подверг критике “пустозвонов” в Instagram
Поклонники музыканта заметили, что он с возрастом становится более сентиментальным и может испытывать разные эмоции, о которых сообщает в Instagram. Сейчас Сергей Шнуров подверг критике “пустозвонов”, сообщающих ему, что хотят отписаться от страницы.

Исполнитель стал пользоваться огромной популярностью благодаря своему необычному репертуару и позитиву. Его основная аудитория старше 16-летних подростков, потому что в композициях часто присутствуют нецензурные слова и скрытые подтексты.

Сергей Шнуров подверг критике “пустозвонов” в Instagram


Сергей Шнуров в посте отметил, что уже устал слушать такие заявления, потому что не видит уменьшения числа подписчиков. Наоборот, их количество продолжает расти, хотя сам он не сталкивался с сообщениями о желании присоединиться к другим фанатам. Потому звезда сравнил высказывания отдельных лиц с реакцией на его группу. Сначала она вызывает ужас при одном только упоминании, а потом выясняется, что все прекрасно знают слова песен.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:22
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