Сергей Шнуров подверг критике “пустозвонов” в Instagram

Исполнитель стал пользоваться огромной популярностью благодаря своему необычному репертуару и позитиву. Его основная аудитория старше 16-летних подростков, потому что в композициях часто присутствуют нецензурные слова и скрытые подтексты.Сергей Шнуров в посте отметил, что уже устал слушать такие заявления, потому что не видит уменьшения числа подписчиков. Наоборот, их количество продолжает расти, хотя сам он не сталкивался с сообщениями о желании присоединиться к другим фанатам. Потому звезда сравнил высказывания отдельных лиц с реакцией на его группу. Сначала она вызывает ужас при одном только упоминании, а потом выясняется, что все прекрасно знают слова песен.