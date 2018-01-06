Правительство РФ упростило процедуру усыновления
Власти Российской Федерации уменьшили перечень официальных требуемых документов, которые предназначены для усыновления детей. Глава правительства - Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.
Из документа следует, что из перечня требуемой документации исключаются справки касающиеся собственности на жилье либо права на его пользование, отсутствия судимости, пенсионного обеспечения, копию финансового отчета непосредственно с места проживания. Стоит отметить, что соответствующие справки у уполномоченных ведомств будут запрашивать представители органов опеки, попечительства в порядке информационных взаимодействий между органами.
Дмитрий Медведев просмотрел и подписал новое постановление. Процедура усыновления детей из детского дома теперь будет намного упрощённой. Это позволит большинству добросовестных граждан стать родителями, сиротам обрести новых своих пап и мам.
Из документа следует, что из перечня требуемой документации исключаются справки касающиеся собственности на жилье либо права на его пользование, отсутствия судимости, пенсионного обеспечения, копию финансового отчета непосредственно с места проживания. Стоит отметить, что соответствующие справки у уполномоченных ведомств будут запрашивать представители органов опеки, попечительства в порядке информационных взаимодействий между органами.
Дмитрий Медведев просмотрел и подписал новое постановление. Процедура усыновления детей из детского дома теперь будет намного упрощённой. Это позволит большинству добросовестных граждан стать родителями, сиротам обрести новых своих пап и мам.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:10