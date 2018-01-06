В Калифорнии за один день 70 человек стали жертвами нападения круглых скатов
В Калифорнии жители побережья стали жаловаться на нападения круглых скатов. За один день 70 человек стали их жертвами и получили сильные ожоги, хотя до этого момента обитатели глубин миролюбиво относились к людям.
Медики часто принимали пациентов, которые жаловались на здоровье после таких ситуаций, но никогда не замечали столько пострадавших особ. Ученые пока предполагают, что скаты стали агрессивными из-за повышения температуры воды, так как они любят жить в прохладной среде.
Раньше эти красавцы действительно не обижали гостей и даже разрешали им кормить себя с рук. Сейчас в связи с возникшей ситуацией эксперты просят людей быть острожными, потому что поведение морских обитателей может быть непредсказуемым.
Медики часто принимали пациентов, которые жаловались на здоровье после таких ситуаций, но никогда не замечали столько пострадавших особ. Ученые пока предполагают, что скаты стали агрессивными из-за повышения температуры воды, так как они любят жить в прохладной среде.
Раньше эти красавцы действительно не обижали гостей и даже разрешали им кормить себя с рук. Сейчас в связи с возникшей ситуацией эксперты просят людей быть острожными, потому что поведение морских обитателей может быть непредсказуемым.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:22