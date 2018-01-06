В Калифорнии за один день 70 человек стали жертвами нападения круглых скатов

Медики часто принимали пациентов, которые жаловались на здоровье после таких ситуаций, но никогда не замечали столько пострадавших особ. Ученые пока предполагают, что скаты стали агрессивными из-за повышения температуры воды, так как они любят жить в прохладной среде.Раньше эти красавцы действительно не обижали гостей и даже разрешали им кормить себя с рук. Сейчас в связи с возникшей ситуацией эксперты просят людей быть острожными, потому что поведение морских обитателей может быть непредсказуемым.