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В Калифорнии за один день 70 человек стали жертвами нападения круглых скатов
В Калифорнии жители побережья стали жаловаться на нападения круглых скатов. За один день 70 человек стали их жертвами и получили сильные ожоги, хотя до этого момента обитатели глубин миролюбиво относились к людям.

Медики часто принимали пациентов, которые жаловались на здоровье после таких ситуаций, но никогда не замечали столько пострадавших особ. Ученые пока предполагают, что скаты стали агрессивными из-за повышения температуры воды, так как они любят жить в прохладной среде.

В Калифорнии за один день 70 человек стали жертвами нападения круглых скатов


Раньше эти красавцы действительно не обижали гостей и даже разрешали им кормить себя с рук. Сейчас в связи с возникшей ситуацией эксперты просят людей быть острожными, потому что поведение морских обитателей может быть непредсказуемым.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:22
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