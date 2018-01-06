В сеть выложили рендер вседорожной версии Ford Focus

Глава европейского подразделения Ford Джим Фарли ранее сообщал о том, что в модельной линейке Ford Active появятся новые модели. Как ожидается, одной из новинок станет внедорожная версия хэтчбека Ford Focus, он присоединится Ford Fiesta Active.На опубликованных рендерах автомобиль представлен с перенастроенной подвеской, пластиковым защитным обвесом кузова и с расширителями колёсных арок. Однако фантастической проходимости от нового Ford Focus не стоит ожидать, так как автомобиль будет оснащён только передним приводом.В настоящее время Ford Focus начал терять позиции на рынках Европы и США, а его новая версия призвана привлечь клиентов. В моторную гамму новой модификации войдут турбированные экономичные моторы EcoBoost.