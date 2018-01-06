АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В сеть выложили рендер вседорожной версии Ford Focus
Недавно в компании Ford сообщили о своих планах расширить «внедорожную» линейку Active. Накануне в сети опубликовали первые рендеры внедорожной версии хэтчбека Ford Focus.

В сеть выложили рендер вседорожной версии Ford Focus


Глава европейского подразделения Ford Джим Фарли ранее сообщал о том, что в модельной линейке Ford Active появятся новые модели. Как ожидается, одной из новинок станет внедорожная версия хэтчбека Ford Focus, он присоединится Ford Fiesta Active.

На опубликованных рендерах автомобиль представлен с перенастроенной подвеской, пластиковым защитным обвесом кузова и с расширителями колёсных арок. Однако фантастической проходимости от нового Ford Focus не стоит ожидать, так как автомобиль будет оснащён только передним приводом.

В настоящее время Ford Focus начал терять позиции на рынках Европы и США, а его новая версия призвана привлечь клиентов. В моторную гамму новой модификации войдут турбированные экономичные моторы EcoBoost.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Вчера, 20:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada
В Канаде пользователи iPhone подали коллективный
Ученые: Спорт не всегда продлевает жизнь
“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и
Huawei в 2018 год обзаведется бюджетной линейкой
Жители Воронежа были покорены блестящей растяжкой
Просмотреть все новости