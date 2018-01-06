В сеть выложили рендер вседорожной версии Ford Focus
Недавно в компании Ford сообщили о своих планах расширить «внедорожную» линейку Active. Накануне в сети опубликовали первые рендеры внедорожной версии хэтчбека Ford Focus.
Глава европейского подразделения Ford Джим Фарли ранее сообщал о том, что в модельной линейке Ford Active появятся новые модели. Как ожидается, одной из новинок станет внедорожная версия хэтчбека Ford Focus, он присоединится Ford Fiesta Active.
На опубликованных рендерах автомобиль представлен с перенастроенной подвеской, пластиковым защитным обвесом кузова и с расширителями колёсных арок. Однако фантастической проходимости от нового Ford Focus не стоит ожидать, так как автомобиль будет оснащён только передним приводом.
В настоящее время Ford Focus начал терять позиции на рынках Европы и США, а его новая версия призвана привлечь клиентов. В моторную гамму новой модификации войдут турбированные экономичные моторы EcoBoost.
Глава европейского подразделения Ford Джим Фарли ранее сообщал о том, что в модельной линейке Ford Active появятся новые модели. Как ожидается, одной из новинок станет внедорожная версия хэтчбека Ford Focus, он присоединится Ford Fiesta Active.
На опубликованных рендерах автомобиль представлен с перенастроенной подвеской, пластиковым защитным обвесом кузова и с расширителями колёсных арок. Однако фантастической проходимости от нового Ford Focus не стоит ожидать, так как автомобиль будет оснащён только передним приводом.
В настоящее время Ford Focus начал терять позиции на рынках Европы и США, а его новая версия призвана привлечь клиентов. В моторную гамму новой модификации войдут турбированные экономичные моторы EcoBoost.
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Добавил: Алина Вчера, 20:40