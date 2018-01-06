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Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь отмечает 32-летие
Одна из самых известных участниц скандального телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь празднует сегодня день рождения, получая поздравления от родных, друзей и фанатов.

Дарья долго думала, где отметить день рождения и Рождество, но всё-таки решила отправиться в итальянскую столицу, где и пребывает ныне, радуя поклонников фотографиями на фоне местных достопримечательностей.

Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь отмечает 32-летие

"Мне сегодня 32 года, и я в Риме, и я счастлива! Спасибо всем большое за поздравления, это безумно приятно! Я вас люблю!", - написала счастливая звезда телестройки.

Фолловеры уже написали множество комментариев с поздравлениями и пожеланиями имениннице.

Дарья Пынзарь стала участницей популярного реалити-шоу "Дом-2" в 2007 году, быстро завоевав признание зрителей. После неудачных отношений с Рустамом Солнцевым и Андреем Черкасовым, девушка встретила обаятельного танцора Сергея, который стал впоследствии её мужем. У пары родились двое сыновей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:02
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