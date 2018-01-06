Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь отмечает 32-летие
Одна из самых известных участниц скандального телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь празднует сегодня день рождения, получая поздравления от родных, друзей и фанатов.
Дарья долго думала, где отметить день рождения и Рождество, но всё-таки решила отправиться в итальянскую столицу, где и пребывает ныне, радуя поклонников фотографиями на фоне местных достопримечательностей.
Фолловеры уже написали множество комментариев с поздравлениями и пожеланиями имениннице.
Дарья Пынзарь стала участницей популярного реалити-шоу "Дом-2" в 2007 году, быстро завоевав признание зрителей. После неудачных отношений с Рустамом Солнцевым и Андреем Черкасовым, девушка встретила обаятельного танцора Сергея, который стал впоследствии её мужем. У пары родились двое сыновей.
Дарья долго думала, где отметить день рождения и Рождество, но всё-таки решила отправиться в итальянскую столицу, где и пребывает ныне, радуя поклонников фотографиями на фоне местных достопримечательностей.
"Мне сегодня 32 года, и я в Риме, и я счастлива! Спасибо всем большое за поздравления, это безумно приятно! Я вас люблю!", - написала счастливая звезда телестройки.
Фолловеры уже написали множество комментариев с поздравлениями и пожеланиями имениннице.
Дарья Пынзарь стала участницей популярного реалити-шоу "Дом-2" в 2007 году, быстро завоевав признание зрителей. После неудачных отношений с Рустамом Солнцевым и Андреем Черкасовым, девушка встретила обаятельного танцора Сергея, который стал впоследствии её мужем. У пары родились двое сыновей.