На Марсе нашли странные «палочковидные» структуры

Они были присланы ровером Curiosity. На них просматриваются непонятные «палочковидные» структуры, имеющие неизвестное происхождение. Изображения выложили в рамках официального Twitter-аккаунта агентства. Астрономы ещё не комментировали фотокадры. По всей видимости, они не в курсе, откуда взялись на Марсе эти образования, которые похожи на палочки. Один из них имеет в длину четверть дюйма. Есть вероятность, что это кристаллы, образовавшиеся из марсианских пород.Эксперты НАСА раньше находили на Марсе круглые идеально ровные камни. Сначала они сбили исследователей с толку. Однако потом они смогли объяснить их происхождение. Стало известно, что марсианская галька в себя включает сульфат кальция, магний, натрий. Они имеют аналогичные размеры, как и «палочки».