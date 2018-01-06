Компания HTC обнародовала тизер новой версии 3D-очков Vive
Компанию HTC обнародовали тизер новых современных очков виртуальной реальности типа Vive VR . Премьера девайса запланирована в Лас-Вегасе во время Consumer Electronics Show 2018.
HTC Vive VR новой генерации не будет иметь от более старой модели принципиальных отличий. Компания сделала ставку на повышение качества картинки, чувствительность сенсоров в случае поворота головы в стороны. Бренд решил поставки виртуальных очков дополнить качественной гарнитурой. Вследствие этого потребителю не понадобиться покупать наушники отдельно. Впервые HTC Vive презентовали в 2015 году. Её стоимость тогда составляла около $800. Когда китайские аналоги в больших количествах заполонили современный рынок трехмерных очков, компанией было решено уменьшить цену вдвое.
Новая модель сейчас стоит $500. Производство, а также продажа HTC Vive, компании принесли свыше 112 000 000 долларов. Вследствие этого было решено развивать проект.
HTC Vive VR новой генерации не будет иметь от более старой модели принципиальных отличий. Компания сделала ставку на повышение качества картинки, чувствительность сенсоров в случае поворота головы в стороны. Бренд решил поставки виртуальных очков дополнить качественной гарнитурой. Вследствие этого потребителю не понадобиться покупать наушники отдельно. Впервые HTC Vive презентовали в 2015 году. Её стоимость тогда составляла около $800. Когда китайские аналоги в больших количествах заполонили современный рынок трехмерных очков, компанией было решено уменьшить цену вдвое.
Новая модель сейчас стоит $500. Производство, а также продажа HTC Vive, компании принесли свыше 112 000 000 долларов. Вследствие этого было решено развивать проект.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10