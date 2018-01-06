Компания HTC обнародовала тизер новой версии 3D-очков Vive

HTC Vive VR новой генерации не будет иметь от более старой модели принципиальных отличий. Компания сделала ставку на повышение качества картинки, чувствительность сенсоров в случае поворота головы в стороны. Бренд решил поставки виртуальных очков дополнить качественной гарнитурой. Вследствие этого потребителю не понадобиться покупать наушники отдельно. Впервые HTC Vive презентовали в 2015 году. Её стоимость тогда составляла около $800. Когда китайские аналоги в больших количествах заполонили современный рынок трехмерных очков, компанией было решено уменьшить цену вдвое.Новая модель сейчас стоит $500. Производство, а также продажа HTC Vive, компании принесли свыше 112 000 000 долларов. Вследствие этого было решено развивать проект.