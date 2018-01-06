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Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
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Старший сын актрисы Галины Боб из сериала «Деффчонки» оказался в реанимации
Двухлетний ребенок актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб угодил в реанимацию. У мальчика выявили острую вирусную инфекцию. Сначала малыша направили в реанимацию, но немного позже кризис миновал, и его отправили в палату инфекционного отделения.

Старший сын актрисы Галины Боб из сериала «Деффчонки» оказался в реанимации


Новогодние праздники актрисы Галины Боб прошли не совсем гладко, в связи с тем, что ухудшилось здоровье ее старшего сына. В Новом году они уже успели «покататься» на скорой помощи, которая привезла их прямо в реанимацию. Там малышу сделали укол и через некоторое время вернули в обычную палату. У Льва была высокая температура, он был слаб. После утомляющих процедур и благодаря участию квалифицированных врачей малыш уснул, но мама не отходила от него ни на минуту.
Подписчики актрисы написали много теплых слов в поддержку молодой маме. А маленькому Льву пожелали как можно быстрей выздороветь и больше никогда не попадать в больницу.
Стоит добавить, у Левы тоже уже есть страница в Instagram, за которую пока отвечают родители. Тысячи подписчиков ждут новостей и переживают за сыночка актрисы.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Кристина Вчера, 19:50
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