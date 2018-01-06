Старший сын актрисы Галины Боб из сериала «Деффчонки» оказался в реанимации

Новогодние праздники актрисы Галины Боб прошли не совсем гладко, в связи с тем, что ухудшилось здоровье ее старшего сына. В Новом году они уже успели «покататься» на скорой помощи, которая привезла их прямо в реанимацию. Там малышу сделали укол и через некоторое время вернули в обычную палату. У Льва была высокая температура, он был слаб. После утомляющих процедур и благодаря участию квалифицированных врачей малыш уснул, но мама не отходила от него ни на минуту.Подписчики актрисы написали много теплых слов в поддержку молодой маме. А маленькому Льву пожелали как можно быстрей выздороветь и больше никогда не попадать в больницу.Стоит добавить, у Левы тоже уже есть страница в Instagram, за которую пока отвечают родители. Тысячи подписчиков ждут новостей и переживают за сыночка актрисы.