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Лиза Триандафилиди хочет посмотреть на Александру Черно и Иосифа Оганесяна по отдельности
Популярная участница "Дома-2" Лиза Триандафилиди решила написать в блоге, что думает по поводу расставания своих коллег - Иосифа Оганесяна и Александры Черно.

Как считает Триандафилиди, молодые люди расстались не зря. Кроме того, девушка не сомневается, что пойти на этот непростой шаг уже бывшей паре стоило ещё раньше. И ей приятно осознавать, что и Александра, и Иосиф наконец-то смогут стать свободными, и не только в своих действиях, но и в свои мыслях.

Лиза Триандафилиди хочет посмотреть на Александру Черно и Иосифа Оганесяна по отдельности

Лиза добавила, что в данный момент собирается с интересом наблюдать за жизнью Саши и Иосифа, потому что теперь они не принадлежат друг другу и не совсем ясно, как молодые люди будут действовать по отдельности.

Лиза Триандафилиди хочет посмотреть на Александру Черно и Иосифа Оганесяна по отдельности

"Теперь мне интересно будет понаблюдать, как они будут действовать по отдельности. Саша пришла на проект, и она была здесь две недели, когда пришёл к ней Ёся. А Ёся здесь не был без неё. Поэтому мне невероятно интересно по отдельности понаблюдать за ними, как они себя проявят, как раскроются", - написала Лиза в социальной сети.

Триандафилиди, напомним, встречается с Алексеем Чайчицем. При этом экс-пассия Романа Гриценко уже не единожды расставалась с новым кавалером.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:35
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