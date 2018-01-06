Сергей Кучеров рассказал, как отмечал в кругу семьи Новый год с разбитым окном

"Я пихнул его с гаража, крикнув при этом, что он «крот»! Пришёл домой ближе к вечеру, поздоровался с мамой, и тут в окно нам прилетает кирпич, разбивает стекло вдребезги», - рассказал Кучеров.

По словам молодого человека, этот инцидент произошёл давно, но поскольку всё случилось перед Новым годом, то в канун уже минувшего праздника он вспомнился ему снова. Как поведал возлюбленный Юлии Ефременковой, тогда знакомый кинул кирпич в окно дома, где жил он и его родные. Из-за этого семье пришлось праздновать в одежде, так как в жилище, понятное дело, было холодно.Сегодня Сергей с улыбкой вспоминает то происшествие, однако в тот момент, конечно же, было совсем не до смеха. Виновником инцидента стал мальчишка, оскорблённым Кучеровым, который тогда и сам был ещё мальчишкой. 31 декабря ребёнок подошёл к окну своего обидчика и кинул в него кирпич. Мать Сергея сильно расстроилась, а отец немедленно пошёл разговаривать с родителями малолетнего хулигана. Впрочем, дверь мужчине никто не открыл.