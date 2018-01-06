Во Флориде редкую золотую монету продали за $750 тысяч

Среди экспертов данный лот знаменит своим названием "Стелла с распущенными волосами". Монету издали в качестве средства обмена на иные виды валюты, когда Минфин США планировал создать из данных монет международное средство обмена. Однако впоследствии эксперимент прекратился, как и выпуск подобных денежных средств. В состав монеты входит 0,3 гр серебра, 6 гр золота и 0,7 гр меди.Другая редкая монета номинальной стоимостью 1 цент в рамках торгов была реализована за $300 тыс. Изделие, выпущенное Монетным домом в 1793 году, состоит из меди. На одной из сторон денежного средства выбита женщина со свободно струящимися волосами, а также подпись "Свобода". Эксперты отмечают возросший интерес нумизматов к истории экономики США.