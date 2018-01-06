Новый хэтчбек Audi S5 Sportback 2018 года получит мощный мотор и стильный дизайн

Новая модель Audi S5 Sportback оснащается трёхлитровым мотором V-6 с турбонаддувом на 354 лошадиные силы (крутящий момент составляет 369 Нм). В авто применяется восьмискоростная стандартная коробка передач, работающая с полноприводной системой типа Quattro Audi. Машина оснащается удлинённой колесной базой для удобства и универсальности. Расширено было кузовное пространство. Салон комплектуется современными технологиями. Хэтчбек оснащается круговой камерой, 8,3-дюймовым информационно-развлекательным экраном с навигацией, головным дисплеем, виртуальным цифровым шкафом Audi Cockpit.Авто комплектуется автоматическими фарами дальнего света, ассистентом для поддерживания полосы движения, адаптивным круиз-контролем. Стоимость новой версии будет начинаться от 65 000 долларов.