Новый хэтчбек Audi S5 Sportback 2018 года получит мощный мотор и стильный дизайн
В текущем году автокомпания Audi планирует представить свой новый хэтчбек версии Audi S5 Sportback текущего модельного года.
Новая модель Audi S5 Sportback оснащается трёхлитровым мотором V-6 с турбонаддувом на 354 лошадиные силы (крутящий момент составляет 369 Нм). В авто применяется восьмискоростная стандартная коробка передач, работающая с полноприводной системой типа Quattro Audi. Машина оснащается удлинённой колесной базой для удобства и универсальности. Расширено было кузовное пространство. Салон комплектуется современными технологиями. Хэтчбек оснащается круговой камерой, 8,3-дюймовым информационно-развлекательным экраном с навигацией, головным дисплеем, виртуальным цифровым шкафом Audi Cockpit.
Авто комплектуется автоматическими фарами дальнего света, ассистентом для поддерживания полосы движения, адаптивным круиз-контролем. Стоимость новой версии будет начинаться от 65 000 долларов.
Новая модель Audi S5 Sportback оснащается трёхлитровым мотором V-6 с турбонаддувом на 354 лошадиные силы (крутящий момент составляет 369 Нм). В авто применяется восьмискоростная стандартная коробка передач, работающая с полноприводной системой типа Quattro Audi. Машина оснащается удлинённой колесной базой для удобства и универсальности. Расширено было кузовное пространство. Салон комплектуется современными технологиями. Хэтчбек оснащается круговой камерой, 8,3-дюймовым информационно-развлекательным экраном с навигацией, головным дисплеем, виртуальным цифровым шкафом Audi Cockpit.
Авто комплектуется автоматическими фарами дальнего света, ассистентом для поддерживания полосы движения, адаптивным круиз-контролем. Стоимость новой версии будет начинаться от 65 000 долларов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:20