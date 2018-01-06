Рустам Солнцев платит 100 тысяч в месяц за аренду квартиры в элитном районе Москвы
Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев недавно перебрался в новую съёмную квартиру, потому как на собственное жильё пока не в состоянии накопить.
Рустам рассказал, что ещё до недавнего момента проживал в другой квартире, которую также снимал, но отношения с владельцем не заладились. В итоге ему пришлось в спешке искать новое обиталище.
Апартаменты находятся в элитном районе Москвы, где расположено множество различных магазинов, ресторанов и увеселительных заведений. За аренду Рустам платит около сотни тысяч каждый месяц. Также шоумен надеется, что в будущем будет зарабатывать больше, тогда сможет себе позволить собственное жильё.
Солнцев вполне доволен нынешней квартирой, в которой много места, высокие потолки, даже сауна есть. Бывший участник "Дома-2" рассказал, что не любит заставлять помещение различными вещами, которые кажутся ему бесполезными.
Фанаты знают, что Рустам довольно часто летает в Соединённые Штаты Америки, и многие сочли, что он туда собирается переехать жить. Солнцев объяснил, что ему нравится время от времени бывать там, но на ПМЖ точно бы не решился.
Рустам рассказал, что ещё до недавнего момента проживал в другой квартире, которую также снимал, но отношения с владельцем не заладились. В итоге ему пришлось в спешке искать новое обиталище.
Апартаменты находятся в элитном районе Москвы, где расположено множество различных магазинов, ресторанов и увеселительных заведений. За аренду Рустам платит около сотни тысяч каждый месяц. Также шоумен надеется, что в будущем будет зарабатывать больше, тогда сможет себе позволить собственное жильё.
Солнцев вполне доволен нынешней квартирой, в которой много места, высокие потолки, даже сауна есть. Бывший участник "Дома-2" рассказал, что не любит заставлять помещение различными вещами, которые кажутся ему бесполезными.
Фанаты знают, что Рустам довольно часто летает в Соединённые Штаты Америки, и многие сочли, что он туда собирается переехать жить. Солнцев объяснил, что ему нравится время от времени бывать там, но на ПМЖ точно бы не решился.