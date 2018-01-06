Рустам Солнцев платит 100 тысяч в месяц за аренду квартиры в элитном районе Москвы

Рустам рассказал, что ещё до недавнего момента проживал в другой квартире, которую также снимал, но отношения с владельцем не заладились. В итоге ему пришлось в спешке искать новое обиталище.Апартаменты находятся в элитном районе Москвы, где расположено множество различных магазинов, ресторанов и увеселительных заведений. За аренду Рустам платит около сотни тысяч каждый месяц. Также шоумен надеется, что в будущем будет зарабатывать больше, тогда сможет себе позволить собственное жильё.Солнцев вполне доволен нынешней квартирой, в которой много места, высокие потолки, даже сауна есть. Бывший участник "Дома-2" рассказал, что не любит заставлять помещение различными вещами, которые кажутся ему бесполезными.Фанаты знают, что Рустам довольно часто летает в Соединённые Штаты Америки, и многие сочли, что он туда собирается переехать жить. Солнцев объяснил, что ему нравится время от времени бывать там, но на ПМЖ точно бы не решился.