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Алексей Купин вызвал споры в Сети, заявив, что Мая Донцова подарила ему автомобиль на Новый год
Участник "Дома-2" Алексей Купин, который никак не мог найти компромисс в отношениях со своей девушкой Майей Донцовой до Нового года, и продолжил ссориться с ней после праздника по старым причинам, неожиданно получил от любимой в подарок автомобиль.

При этом Алексей, некогда купивший машину, не посоветовавшись с Донцовой, не поверил своему новогоднему счастью, хоть и говорил прежде, что не сомневается в существовании чудес. Впрочем, не поверили парню и зрители, посчитавшие, что молодой человек что-то скрывает. В частности, как предположили фанаты, дочка Ирины Михайловны, скорее всего, подарила возлюбленному игрушечную модель.

Алексей Купин вызвал споры в Сети, заявив, что Мая Донцова подарила ему автомобиль на Новый год

Кто-то даже отметил, что речь может идти о стиральной машине, однако такой разворот событий уже не столь вероятен, так как подобные подарки обычно дарят женщины мужчинам, а не наоборот. Что касается фотографии подарка, на неё Алексей поскупился, в связи с чем подписчиками остаётся только предполагать и спорить.

Ранее стало известно, что у Донцовой имеется квартира в Москве, где девушка собирается жить без родителей после проекта. В данный момент в жилище проходит капитальный ремонт.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 13:20
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