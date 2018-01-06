Алексей Купин вызвал споры в Сети, заявив, что Мая Донцова подарила ему автомобиль на Новый год

При этом Алексей, некогда купивший машину, не посоветовавшись с Донцовой, не поверил своему новогоднему счастью, хоть и говорил прежде, что не сомневается в существовании чудес. Впрочем, не поверили парню и зрители, посчитавшие, что молодой человек что-то скрывает. В частности, как предположили фанаты, дочка Ирины Михайловны, скорее всего, подарила возлюбленному игрушечную модель.Кто-то даже отметил, что речь может идти о стиральной машине, однако такой разворот событий уже не столь вероятен, так как подобные подарки обычно дарят женщины мужчинам, а не наоборот. Что касается фотографии подарка, на неё Алексей поскупился, в связи с чем подписчиками остаётся только предполагать и спорить.Ранее стало известно, что у Донцовой имеется квартира в Москве, где девушка собирается жить без родителей после проекта. В данный момент в жилище проходит капитальный ремонт.