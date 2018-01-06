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Волочкова показала в Instagram возлюбленного и его роскошный подарок
Анастасия Волочкова показала на снимках в сети Instagram своего возлюбленного и роскошный подарок от него. Знаменитость рассказала подписчикам о предстоящем отдыхе на Мальдивах, сообщают СМИ.

Волочкова показала в Instagram возлюбленного и его роскошный подарок


На своей странице в Instagram звезда российского балета Анастасия Волочкова разместила фотографии, которые вызвали неподдельный интерес ее многочисленных фанатов. Артистка оставила дерзкий пост под фотографиями, сообщив о возлюбленном и роскошном подарке и м подаренным. В частности, она обратилась к пользователям, посоветовав им научиться не завидовать, а радоваться чужим успехам, поскольку все, что она имеет, заслужила непосильным трудом. На снимке можно увидеть Анастасию Волочкову на фоне седана Mercedes Maybach в объятиях мужчины, возможно, пожелавшим не открывать свое лицо. По словам балерины, номера для машины поклонник выбрал особенные.

Буквы «АВ» в номере автомобиля совпадают с инициалами Волочковой. Артистка отметила, что возлюбленный одет со вкусом, поскольку она лично дарила ему этот спортивный костюм.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:00
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