Волочкова показала в Instagram возлюбленного и его роскошный подарок

На своей странице в Instagram звезда российского балета Анастасия Волочкова разместила фотографии, которые вызвали неподдельный интерес ее многочисленных фанатов. Артистка оставила дерзкий пост под фотографиями, сообщив о возлюбленном и роскошном подарке и м подаренным. В частности, она обратилась к пользователям, посоветовав им научиться не завидовать, а радоваться чужим успехам, поскольку все, что она имеет, заслужила непосильным трудом. На снимке можно увидеть Анастасию Волочкову на фоне седана Mercedes Maybach в объятиях мужчины, возможно, пожелавшим не открывать свое лицо. По словам балерины, номера для машины поклонник выбрал особенные.Буквы «АВ» в номере автомобиля совпадают с инициалами Волочковой. Артистка отметила, что возлюбленный одет со вкусом, поскольку она лично дарила ему этот спортивный костюм.