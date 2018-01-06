Армия США выпустила симулятор с опцией расстрела школьников

Предполагалось, что динамическая гео-социальная среда позволит тренироваться силовым структурам в ситуации освобождения заложников. Однако большинство обычных пользователей предпочли играть за вооруженного преступника, пришедшего в учебное заведение со своими целями, пишет портал Gameonline. Согласно данным ФБР США, примерно 30% массовых расстрелов приходится на школы и другие учебные заведения.Игра моделирует поведение учеников, учителей и самого нападающего, позволяя полицейским отрабатывать различные сценарии. Создатели платформы надеются, что в итоге симулятор позволит спасти чьи-то жизни.