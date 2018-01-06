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Армия США выпустила симулятор с опцией расстрела школьников
Группа разработчиков совместно с экспертами из Армии США создали компьютерную игру с опцией расстрела школьников. Первоначально компьютерная программа предназначалась для моделирования ситуации захвата школы террористом.

Армия США выпустила симулятор с опцией расстрела школьников


Предполагалось, что динамическая гео-социальная среда позволит тренироваться силовым структурам в ситуации освобождения заложников. Однако большинство обычных пользователей предпочли играть за вооруженного преступника, пришедшего в учебное заведение со своими целями, пишет портал Gameonline. Согласно данным ФБР США, примерно 30% массовых расстрелов приходится на школы и другие учебные заведения.

Игра моделирует поведение учеников, учителей и самого нападающего, позволяя полицейским отрабатывать различные сценарии. Создатели платформы надеются, что в итоге симулятор позволит спасти чьи-то жизни.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:40
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