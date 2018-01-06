BMW выпустит в 2018 году новый электромобиль BMW i3s

BMW i3s2018 оснастят более широкими новыми шинами. Благодаря этому увеличится колесная база авто, модель станет удобней при езде по автодорогам. По словам экспертов, компактными размерами i3s обеспечивается проворство на низких скоростях, однако ничего не делается для высокоскоростной стабильности. Новая версия получит дополнительные 14 л.с. мощности, а также крутящий момент на 15 Нм.До первой сотни BMW i3s 2018 модельного года будет разгоняться за 6,3 секунды. Эксклюзивно авто наделят спортивным режимом езды. Бензиновый двухцилиндровый мотор позволяет BMW после исчерпания батареи продолжать движение. Стоимость модели составит примерно 49 000 долларов.