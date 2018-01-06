Бюджетный кросс Renault Kwid получил "новогоднюю" версию
В честь наступления нового 2018 года компания Renault выпустила особую модификацию кросс-хэтчбека Kwid. Особая версия автомобиля под названием Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition предназначена для индийского рынка.
Автомобиль Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition отличается «лаймовыми» акцентами на дисках колёс, решёткой радиатора с хромированными деталями, накладками на боковых зеркалах серебристого цвета и рейлингами на крыше.
В качестве силовой установки особого кросс-хэтча выступает 3-цилиндровый бензиновый агрегат ёмкостью 0,8 литра производительностью 53 лошадиные силы. Также автомобиль предлагается с 1,0-литровым с двигателем, выдающим 55 лошадиных сил. Агрегаты работают на пару с механической трансмиссией или с роботом Easy-R на 5 скоростей.
Стоимость новогодней модификации Renault Kwid составляет 266 700 рупий, что эквивалентно 240 000 рублей.
Автомобиль Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition отличается «лаймовыми» акцентами на дисках колёс, решёткой радиатора с хромированными деталями, накладками на боковых зеркалах серебристого цвета и рейлингами на крыше.
В качестве силовой установки особого кросс-хэтча выступает 3-цилиндровый бензиновый агрегат ёмкостью 0,8 литра производительностью 53 лошадиные силы. Также автомобиль предлагается с 1,0-литровым с двигателем, выдающим 55 лошадиных сил. Агрегаты работают на пару с механической трансмиссией или с роботом Easy-R на 5 скоростей.
Стоимость новогодней модификации Renault Kwid составляет 266 700 рупий, что эквивалентно 240 000 рублей.
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Добавил: Алина Вчера, 18:30