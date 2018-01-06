Бюджетный кросс Renault Kwid получил "новогоднюю" версию

Автомобиль Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition отличается «лаймовыми» акцентами на дисках колёс, решёткой радиатора с хромированными деталями, накладками на боковых зеркалах серебристого цвета и рейлингами на крыше.В качестве силовой установки особого кросс-хэтча выступает 3-цилиндровый бензиновый агрегат ёмкостью 0,8 литра производительностью 53 лошадиные силы. Также автомобиль предлагается с 1,0-литровым с двигателем, выдающим 55 лошадиных сил. Агрегаты работают на пару с механической трансмиссией или с роботом Easy-R на 5 скоростей.Стоимость новогодней модификации Renault Kwid составляет 266 700 рупий, что эквивалентно 240 000 рублей.