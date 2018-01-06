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Над Кипром свидетели события заметили НЛО треугольной формы
Исследователи получили сообщение от жителей Кипра. Свидетели события заметили НЛО в форме треугольника над Никосией и запечатлели объект на камеру.

Один мужчина отметил, что он был на побережье и любовался новогодним парадом воздушных фонарей, однако заметил большой объект, выделяющийся на фоне привычного зрелища. Он имел точную траекторию полета и поражал сильным свечением людей. Затем НЛО стал приближаться, и можно было рассмотреть огни на его обшивке.

Над Кипром свидетели события заметили НЛО треугольной формы


Внеземной корабль недолго оставался в поле зрения людей и решил быстро увеличить скорость, чтобы скрыться за горизонтом. Уфолог Скотт Уоринг в своих комментариях отметил, что такие аппараты неоднократно появлялись в других странах, но NASA предпочитает хранить молчание по такому поводу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:50
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