Aston Martin отзывает несколько спорткаров вследствие проблем с КПП

Западными профильными средствами массовой информации отмечается, что английский автопроизводитель планирует отозвать модели Aston Martin Vanquish, Aston Martin Virage, Aston Martin Rapide, Aston Martin DBS, Aston Martin DB9. Сервисная кампания затронет транспортные средства, которые укомплектованы автоматической шестидиапазонной трансмиссией Touchtronic второго поколения. Транспортные средства Aston Martin, которые подлежат отзыву, могут самопроизвольно начать движение, если парковать авто на неровной поверхности.Aston Martin собирается отозвать 391 авто. На сервис отправятся версии, сошедшие с конвейера с декабря 2007 г. по октябрь 2014 г. Ремонтные работы оплатит автопроизводитель.