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Ученые: Стала известна точная причина смерти писателя Антона Чехова
Британским ученым удалось выяснить точную причину смерти писателя Антона Чехова. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

Литератор скончался в 1904 г, находясь в Баденвайлере, после чего была версия о туберкулезе и сердечном приступе. В процессе исследования специалисты с помощью новейшего оборудования провели химический анализ рубашки Чехова.

Ученые: Стала известна точная причина смерти писателя Антона Чехова


Они выяснили, что в пятнах сохранились бактерии легочного заболевания, однако вместе с ними было выявлено белковое соединение. Оно стало виновником закупорки сосудов, после чего образовался тромб, и произошло кровоизлияние в мозг. Писатель был гением классики, несмотря на профессию врача, а также вошел в список великих драматургов мира.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:00
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