Ученые: Стала известна точная причина смерти писателя Антона Чехова

Литератор скончался в 1904 г, находясь в Баденвайлере, после чего была версия о туберкулезе и сердечном приступе. В процессе исследования специалисты с помощью новейшего оборудования провели химический анализ рубашки Чехова.Они выяснили, что в пятнах сохранились бактерии легочного заболевания, однако вместе с ними было выявлено белковое соединение. Оно стало виновником закупорки сосудов, после чего образовался тромб, и произошло кровоизлияние в мозг. Писатель был гением классики, несмотря на профессию врача, а также вошел в список великих драматургов мира.