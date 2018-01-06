АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В КНР жители были удивлены появлением вращающегося ледяного круга на воде
В сетях опубликовано видео, сделанное китайцами на реке Ляонин. Они были удивлены появлением вращающегося ледяного круга на воде, имеющего идеальные формы.

Многие свидетели события сразу подумали о мистике и паранормальных явлениях, однако ученые поспешили успокоить население и прокомментировать данное событие. Явление имеет природную основу, хотя появляется достаточно редко, а также возникает в местах, где течение намного медленнее, чем обычно.

В КНР жители были удивлены появлением вращающегося ледяного круга на воде


Вихри образовывают эти круги, отличающиеся большими диаметрами. Раньше такие аналоги были неоднократно замечены на Байкале, где ученые заметили ледяного гиганта, имеющего 4-километровый размер. Также многие разновидности могут достигать 4 метров.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada
В Канаде пользователи iPhone подали коллективный
Ученые: Спорт не всегда продлевает жизнь
“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и
Huawei в 2018 год обзаведется бюджетной линейкой
Жители Воронежа были покорены блестящей растяжкой
Просмотреть все новости