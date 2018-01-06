В КНР жители были удивлены появлением вращающегося ледяного круга на воде

Многие свидетели события сразу подумали о мистике и паранормальных явлениях, однако ученые поспешили успокоить население и прокомментировать данное событие. Явление имеет природную основу, хотя появляется достаточно редко, а также возникает в местах, где течение намного медленнее, чем обычно.Вихри образовывают эти круги, отличающиеся большими диаметрами. Раньше такие аналоги были неоднократно замечены на Байкале, где ученые заметили ледяного гиганта, имеющего 4-километровый размер. Также многие разновидности могут достигать 4 метров.