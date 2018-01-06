Обновленный кроссовер Peugeot 2008 появился в продаже на китайском рынке
На китайском рынке стартовали продажи французского кроссовера Peugeot 2008. Паркетник Peugeot 2008 для китайских автолюбителей будет доступен в пяти вариантах по цене от 89 700 юаней.
На китайском рынке кроссовер Peugeot 2008 предлагается с иной решёткой радиатора, обновлёнными бамперами, светодиодными огнями дневного света, увеличенным логотипом и легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов. В салоне автомобиля появилась новая панель управления и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.
В качестве силовой установки Peugeot 2008 для Китая выступает двигатель объёмом 1,0 литр мощностью 100 лошадиных сил. Также в моторную гамму кроссовера входит мотор ёмкостью 1,2 литра производительностью 110 «лошадей». Работают агрегаты в тандеме с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.
На китайском рынке кроссовер Peugeot 2008 предлагается с иной решёткой радиатора, обновлёнными бамперами, светодиодными огнями дневного света, увеличенным логотипом и легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов. В салоне автомобиля появилась новая панель управления и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.
В качестве силовой установки Peugeot 2008 для Китая выступает двигатель объёмом 1,0 литр мощностью 100 лошадиных сил. Также в моторную гамму кроссовера входит мотор ёмкостью 1,2 литра производительностью 110 «лошадей». Работают агрегаты в тандеме с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.
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Добавил: Алина Вчера, 17:30