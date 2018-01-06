Аналитик: Курс доллара в 2018 году способен подняться до 75 рублей

При стандартном сценарии развития экономической ситуации курс американской национальной валюты будет колебаться в коридоре от 55 руб. до 64 руб. Бодрова убеждена, что на стабильность рубля повлияет спрос на Облигации федерального займа, когда наличие подобных покупателей благоприятно отразится на курсе валют. Кроме того, немаловажным фактором остается пакет антироссийский санкций, цитирует эксперта портал "Росбалта".Одновременно на волатильность рубля оказывают влияние покупки валюты Министерством финансов и прочими игроками рынка. Внутренняя политика России не окажет существенного воздействия на стабильность рубля, так как итоги выборов 2018 года не несут никакой интриги, резюмировала аналитик.