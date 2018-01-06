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Ученые: Метеорит с размерами многоэтажного дома приближается к нашей планете
NASA сообщило о приближении объекта bl987602 к нашей планете. Метеорит с размерами многоэтажного дома упадет в Атлантическом океане 7 января.

Ученые подчеркнули, что этот гигант может сгореть в атмосферных слоях и не добраться до своей цели. Раньше они уже предполагали его появление на Новый год, однако небесное тело решило изменить траекторию полета и отдалилось от Земли на большое расстояние.

Ученые: Метеорит с размерами многоэтажного дома приближается к нашей планете


Также космический осколок не несет угрозы для жизни человечества. Впервые метеорит был замечен в прошлом году, так что астрономы внимательно следили за его полетом, после чего выяснили, что он собирается приблизиться к земной поверхности.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:40
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