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Ольгу Бузову без макияжа подписчики сравнили с азиаткой
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, в котором предстала без макияжа, а фанаты поразились тому, насколько вид телеведущей отличается от того, когда она с мейкапом.

Вчера звезда главной телестройки страны прибыла в Дубай, где её ожидает выступление на большой клубной площадке. Вместе с ней порадуют публику также Егор Крид и DJ Smash.

Ольгу Бузову без макияжа подписчики сравнили с азиаткой

Ещё до поездки Ольга страдала из-за плохого самочувствия, но приехав в страну с благоприятным климатом и подлечившись лекарствами, ощутила облегчение. Для фанатов она опубликовала небольшой ролик, в котором гуляет по ночному Дубаю. Фанаты заметили, что на лице певицы из косметики только помада. Бузова успела уже всех приучить к массивному мейкапу, поэтому такой вид был необычен для поклонников.

Многие фолловеры отмечают, что Бузова с косметикой и без - два разных внешне человека. Кроме того, некоторые заметили, что Ольга без мейкапа похожа на азиатку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:54
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