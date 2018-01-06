Ольгу Бузову без макияжа подписчики сравнили с азиаткой
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, в котором предстала без макияжа, а фанаты поразились тому, насколько вид телеведущей отличается от того, когда она с мейкапом.
Вчера звезда главной телестройки страны прибыла в Дубай, где её ожидает выступление на большой клубной площадке. Вместе с ней порадуют публику также Егор Крид и DJ Smash.
Ещё до поездки Ольга страдала из-за плохого самочувствия, но приехав в страну с благоприятным климатом и подлечившись лекарствами, ощутила облегчение. Для фанатов она опубликовала небольшой ролик, в котором гуляет по ночному Дубаю. Фанаты заметили, что на лице певицы из косметики только помада. Бузова успела уже всех приучить к массивному мейкапу, поэтому такой вид был необычен для поклонников.
Многие фолловеры отмечают, что Бузова с косметикой и без - два разных внешне человека. Кроме того, некоторые заметили, что Ольга без мейкапа похожа на азиатку.
Вчера звезда главной телестройки страны прибыла в Дубай, где её ожидает выступление на большой клубной площадке. Вместе с ней порадуют публику также Егор Крид и DJ Smash.
Ещё до поездки Ольга страдала из-за плохого самочувствия, но приехав в страну с благоприятным климатом и подлечившись лекарствами, ощутила облегчение. Для фанатов она опубликовала небольшой ролик, в котором гуляет по ночному Дубаю. Фанаты заметили, что на лице певицы из косметики только помада. Бузова успела уже всех приучить к массивному мейкапу, поэтому такой вид был необычен для поклонников.
Многие фолловеры отмечают, что Бузова с косметикой и без - два разных внешне человека. Кроме того, некоторые заметили, что Ольга без мейкапа похожа на азиатку.